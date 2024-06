Gds: “Palermo, allenatore e ds le priorità. Poi testa al mercato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle priorità del Palermo: allenatore e ds.

Terminati gli allenamenti, il Palermo ha iniziato a pianificare la prossima stagione con attenzione. La scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore è cruciale, con Paolo Zanetti in pole position per il ruolo di tecnico. Una volta definite queste posizioni, il club potrà concentrarsi sul mercato per costruire una squadra competitiva, capace di lottare per la promozione in Serie A.

Mercato Estivo

Le trattative di mercato del Palermo prenderanno vita nelle prossime settimane, con il periodo ufficiale di trasferimenti che si aprirà il 1° luglio e si chiuderà il 30 agosto. Durante questi due mesi intensi, il club dovrà intervenire significativamente sulla rosa, soprattutto considerando i giocatori in prestito che torneranno ai rispettivi club, le scadenze contrattuali e le partenze di alcuni elementi che non hanno soddisfatto le aspettative.

Programmazione del Ritiro Estivo

Il ritiro estivo del Palermo inizierà il 7 luglio e si concluderà il 20 a Livigno, per poi proseguire con la seconda parte dal 23 luglio. Con circa un mese a disposizione prima del raduno, il club è determinato a pianificare ogni dettaglio in modo accurato per evitare incertezze all’inizio della preparazione.

Date Ufficiali delle Finestra di Mercato

La FIGC ha ufficializzato le date delle finestre di trasferimento:

Estiva: dal 1° luglio al 30 agosto 2024.

Invernale: dal 2 gennaio al 2 febbraio 2025.

Obiettivi e Priorità

Il Palermo mira a risolvere rapidamente le questioni legate all’allenatore e al direttore sportivo per poi dedicarsi al mercato. L’obiettivo è ambizioso: costruire una squadra capace di competere per la promozione in Serie A. La sessione di mercato si preannuncia movimentata, con il club intenzionato a operare in maniera significativa per rinforzare la rosa. Con una strategia chiara e una pianificazione dettagliata, il Palermo si prepara a un’estate di grandi cambiamenti e ambizioni elevate.