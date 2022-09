L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su

Uno zero atteso dalla prima giornata. Il Palermo torna a non subire gol per la prima volta dall’esordio in campionato e lo fa col brivido, quello che gli oltre 23 mila presenti al Barbera hanno avvertito lungo la schiena nei secondi intercorsi tra il gol di Bari e la segnalazione del fuorigioco. Netta, la posizione irregolare del difensore del Genoa, che non viene rimesso in gioco dal tentato rinvio di Nedelcearu e dunque vede annullata una marcatura dal sapore beffardo per i rosa, capaci di resistere per l’intera partita.

Aggrappati anche alle parate di Pigliacelli, tra i migliori in campo nella sfida di venerdì sera e sempre presente per bloccare gli attacchi avversari. Pure con un po’ di fortuna, quando necessario, come nell’occasione sprecata da Ekuban dopo appena due minuti di gioco. Un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita e invece ha permesso al Palermo di cementarsi, riuscendo a tenere inviolata la porta dopo tre partite di fila in cui subisce almeno un gol.