L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Genoa.

L’abito da cerimonia, al Palermo, non sta mai scomodo. Negli appuntamenti importanti, i rosanero si esaltano. Il big match col Genoa e l’ennesima conferma di quanto già visto lo scorso anno in Serie C, con tanto di cavalcata finale nei playoff, dove ogni partita metteva in palio un sogno. Anche dopo averlo realizzato, questo sogno, Brunori e compagni non intendo-no fermarsi. E se c’é la serata delle grandi occasioni, rispondono come meglio non potrebbero.

Poco importa che la squadra abbia subito una rivoluzione e che di protagonisti della promozione ne siano rimasti una manciata, specialmente tra quelli che possono fregiarsi di una maglia da titolare. Se il palcoscenico e di gala, il Palermo alza il livello. Se l’avversario e ambizioso, il Palermo lo e di più. Se in palio ci sono punti pesanti, il Palermo se li prende. Faticando e soffrendo, se serve, ma senza mai soccombere. E un ritornello che si va ripetendo da più di un anno, specialmente al Barbera. Già nella prima stagione di C, quando la squadra allora allenata da Boscaglia riuscì nell’impresa di non subire sconfitte contro la corazzata Ternana, oltre che contro l’altra big di quel torneo, un Bari andato ben al di sotto delle aspettative.