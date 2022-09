L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Soleri.

Nessun problema, invece, per Soleri: l’attaccante ha rimediato una botta nei minuti finali della sfida di venerdì sera con i rossoblù e ha dovuto ricorrere alle cure mediche prima di tornare in campo per le fasi conclusive dell’incontro. Nulla di preoccupante per il numero 27 rosanero, che sarà regolarmente a disposizione di Corini per questa settimana di preparazione alla trasferta di Frosinone.