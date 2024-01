Palermo: un avvocato aggredito a bastonate da quattro ragazzini

Ennesimo episodio di malvivenza avvenuto a Palermo. Come riporta Ilsicilia.it un avvocato, Luca Giudice, sarebbe stato aggredito da quattro ragazzini a colpi di bastonate in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Secondo la sua testimonianza stava facendo ritorno da una partita di calcetto, e gli aggressori sarebbero sbucati all’improvviso a bordo di due bici elettriche.

«Non sono riuscito a vederli in faccia – dichiara il legale – ma erano dei ragazzini. Lo hanno fatto per puro divertimento visto che sono andati via ridendo. Non c’era nessuno e mi sono davvero spaventato, questa città è diventata invivibile riguardo alla sicurezza». I colpi sono arrivati alla schiena, attutiti dallo zaino.