Serie B, Mastroianni: «Mi aspettavo di più dal Palermo»

Il telecronista di DAZN, Dario Mastroianni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Pianetaserieb.it. Di seguito le sue dichiarazioni sulla lotta promozione:

«Il Parma sicuramente è la favorita in quanto è la squadra più pronta e ha alle spalle un progetto che dura da più di due stagioni e soprattutto ha investimenti che stanno già pagando. Ci sono tanti ragazzi giovani che sono già cresciuti e credo che anche in un contesto più elevato come la Serie A possano starci. Inoltre Pecchia è un allenatore che è all’avanguardia e che gioca un bel calcio, cambia di partita in partita con degli accorgimenti tattici sempre corretti. Il secondo posto è aperto a chiunque, a chi troverà più continuità nel girone di ritorno. Mi ha impressionato la Cremonese e il buon lavoro fatto da Stroppa. Per rosa e per qualità del gioco in questo momento è una di quelle squadre che possono arrivare lì in promozione diretta».

Mastroianni ha fatto anche un primo bilancio su alcune squadre, tra cui il Palermo:

«Il Catanzaro ha stupito tutti e quest’anno mi ha impressionato subito. Adesso ha bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio, perché alterna alcune partite in cui domina ad altre in cui difensivamente concede troppo, come successo settimana scorsa con la Feralpisalò. Il Modena mi piace, aveva già una struttura valida l’anno scorso, con l’arrivo di Bianco è cresciuto e ha giocatori di qualità. Il Como è una squadra che ha un progetto economico importante e che sta continuando a crescere. Stava facendo bene già con Moreno Longo e quello che ha portato Fabregas è un proseguo di un lavoro che era stato iniziato nella maniera corretta. Mi aspettavo di più dal Palermo, che continua ad essere incostante e che potenzialmente ha la rosa per stare lì con il Parma».