Palermo: ragazzo di 25 anni ferito a coltellate

Altra scena di violenza avvenuta a Palermo. Un giovane di 25 anni (D.P.) si trova attualmente ricoverato all’ospedale Civico per via di tre ferite all’addome rimediate nei pressi di un locale. Come si legge su Livesicilia.it è stato aggredito in via Giuseppe Puglisi da cinque persone e i motivi non sarebbero ancora noti. La strada si trova a pochi passi da via Isidoro La Lumia, in cui nelle scorse settimane sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, e in via Pasquale Calvi, in cui Lino Celesia è stato ucciso.

