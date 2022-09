L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle ultime ore di calciomercato estivo.

Da qui alle 20 per il resto, ci potrà essere spazio solamente per delle sorprese dell’ultima ora. Se il tandem Rinaudo-Zavagno avrà tra le mani qualche occasione irrinunciabile, proverà a creare ulteriore spazio in squadra. A meno che l’occasione non riguardi un under, per il quale non sarebbero necessari posti in lista. Ma questo si vedrà nelle prossime ore, le ultime di un mercato estivo che ha cambiato volto al Palermo.