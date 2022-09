L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

L’ultimo giorno di mercato del Palermo sarà dedicato alla cessione di qualche under, tra quelli che non rientrano nei piani di Corini. Si è bloccata la questione relativa a Pierozzi, col terzino di proprietà della Fiorentina che avrebbe potuto fare dietrofront per tornare alla base, ma con così poco tempo a disposizione per trovare altre squadre (avendo già giocato con i rosa in stagione) diventa complicato Individuare un altro approdo.

Si è arenata l’ipotesi Gelbison per Doda e Peretti, con quest’ultimo cercato anche dal Lecco, sempre in Serie C. Il Palermo vorrebbe dare i due difensori in prestito in modo da farli giocare con continuità essendo chiusi nei rispettivi ruoli. Da qui alle 20 per il resto, ci potrà essere spazio solamente per delle sorprese dell’ultima ora.