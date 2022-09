L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

La lista adesso non ha più giocatori in disavanzo. Gli over sono 18, come richiede il regolamento. Fella e Somma hanno liberato i due slot in più, quelli che avrebbero costretto il Palermo a metterli entrambi fuori lista almeno fino a gennaio. Invece l’attaccante si è trasferito ieri a Monopoli, prestito secco e il difensore – a cui ii club riconoscerà un incentivo all’esodo – formalizzerà in giornata la risoluzione contrattuale, ma ha già salutato gli ormai ex compagni di squadra prima dell’ultimo allenamento.

Una volta svincolato Somma si sposterà di qualche chilometro: lo attende Il Catania, in Serie D. Con queste due uscite, si risolve dunque anche il dilemma sulle liste. Un dilemma mai realmente esistito, perché la società aveva messo in chiaro le proprie intenzioni, qualora fosse stato necessario escludere qualcuno. I due indiziati principali erano proprio Fella e Somma, per i quali il mercato non è stato semplice.