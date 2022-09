L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo di Vido a Palermo.

Rosa completa, lista senza over in esubero e ultimi giovani da piazzare. Con uno spiraglio aperto per una sorpresa. Il Palermo ha fatto quel che doveva fare prima di entrare nell’ultimo giorno di mercato e lo ha fatto praticamente in due settimane: il 18 agosto veniva ufficializzato l’ingaggio di Stulac e da allora Corini ha avuto tra le mani un organico rivoluzionato.

Sette, in tutto, i giocatori portati in Sicilia dal suo arrivo in panchina. L’ultima è sbarcata nella tarda serata di ieri: Vido è atterrato alle 22.55 a Puma Raisi. Completerà l’attacco rosanero e oggi si legherà al club per una stagione. In prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta.