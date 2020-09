Nicola Rauti è un nuovo calciatore del Palermo F.C. Lo rende noto lo stesso club rosanero.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Nicola Rauti è un nuovo calciatore del Palermo. All’attaccante, che arriva dal Torino in prestito annuale, i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero”.

Questo l’annuncio social del club di Viale del Fante.