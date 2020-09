Nuovo record per Mario Alberto Santana con la maglia del Palermo: l’argentino è, infatti, l’unico calciatore nella storia del Palermo ad aver indossato la maglia rosanero nelle prime quattro categorie di calcio italiano, dalla A alla D, il terzo in Italia.

Una giornata che non è stata condita però da una vittoria contro il Teramo, come sottolineato dallo stesso Santana in conferenza stampa post match: “Questo record mi rende orgoglioso e felice perché l’ho fatto tornando da un grave infortunio – ammette Santana – Non credo sia una cosa da poco. La partita è andata com’è andata, ma bisogna imparare da questo match. In Serie C tutti gli incontri saranno così, già dalla prossima dovremo essere pronti”.

Ieri pomeriggio, infatti, i ragazzi guidati da Boscaglia, sono usciti sconfitti per 2-0 dallo stadio “Bonolis” di Teramo. In gol l’ex rosanero Santoro e Di Francesco.

Santana è il terzo giocatore a raggiungere questo record in Italia. Prima di lui ci sono riusciti Lorenzo Pasciuti con la maglia del Carpi, il secondo, invece, è stato Alessandro Lucarelli con la maglia del Parma. Santana va a caccia di un altro record, quello di segnare con la maglia rosanero in tutte e quattro le categorie. Chissà che non possa riuscirci già domenica prossima, nel suo ‘Barbera’ contro il Potenza.