Nicola Rauti, adesso è ufficiale: è lui l’attaccante scelto dal Palermo per completare il reparto avanzato.

Questa mattina, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Torino, pochi istanti fa anche quello del Palermo.

Il duo Sagramola-Castagnini ha ottenuto l’ok da parte del Torino per il suo prestito. Rauti, nato il 17 aprile del 2000, è nato e cresciuto nelle Giovanili del Torino, sino ad arrivare alla Primavera, dove ha collezionato 17 presenze e 15 gol. Nel Palermo ritroverà il suo vecchio compagno di squadra Lorenzo Lucca.

La scorsa stagione, nel mercato di gennaio, è arrivata la grande occasione per lui: prestito al Monza di Silvio Berlusconi per mettersi in mostra e provare a far emergere il suo talento. Rauti, nonostante il blocco del campionato i primi marzo causa Covid-19, è riuscito comunque a lasciare il segno: al suo esordio assoluto con la maglia del Monza, subentrando a gara in corso contro il Novara, dopo appena 52 secondi, segna il gol del definitivo 0-3. 5 le presenze in totale per lui. Per lui si devono sottolineare anche le presenze in Nazionale: in U18 7 presenze e 4 gol per lui, mentre in U19 ha totalizzato 4 presenze e un gol. Alto 1,80cm, destro di piede, Rauti è un attaccante moderno, ben strutturato fisicamente, rapido nei movimenti, duttile, poiché è in grado di ricoprire non soltanto il ruolo di attaccante centrale, ma anche quello di ala offensiva sia a destra che a sinistra.

Con il suo arrivo, il reparto d’attacco del Palermo di Boscaglia, con molta probabilità, è da considerarsi completo. Adesso, al tecnico il compito di far amalgamare al meglio i nuovi innesti con il resto del gruppo, per provare, già da domenica prossima in casa col Potenza, a rialzare subito la testa dopo il brutto esordio di ieri col Teramo per competere sin dall’inizio per la promozione in Serie B.