Devis Curiale è un nuovo attaccante del Catanzaro.

Il comunicato del club giallorosso: “Devis Curiale è un calciatore del Catanzaro. L’esperto attaccante, nato in Germania nel 1987, proviene dal Catania, società con cui ha disputato le ultime tre stagioni, collezionando 22 marcature. Ha nel suo curriculum esperienze in serie B con le maglie di Trapani, Frosinone (dopo aver conquistato la promozione dalla C), Grosseto, Crotone, Cittadella e Vicenza, e in terza serie con Lecce, Triestina, Ravenna e Sambenedettese. Curiale si lega al club giallorosso con un contratto biennale”.