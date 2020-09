Coronavirus a Palermo: dipendente dell'Assessorato alla Salute positivo, test sui colleghi

Un dipendente dell’assessorato regionale alla Salute, come si apprende da una nota della regione siciliana, è risultato positivo al Coronavirus. la Regione precisa che “le misure di contenimento sono state avviate nella sede del dipartimento della Pianificazione strategica in piazza Ziino”.

In particolare, è scattata la sanificazione degli uffici. Saranno poi sottoposti al tampone rapido tutti i contatti stretti del contagiato. Il dipendente risultato positivo non presenta sintomi ed è in isolamento.