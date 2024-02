Palermo-Ternana, Segre: «A Brescia ci aspetta una gara difficile, dobbiamo farci trovare pronti»

Intervenuto in mixed-zone il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha parlato della sconfitta di oggi contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Sapevamo che partita era questa, dovevamo stare attenti alle ripartenze. Nel primo tempo potevamo fare parecchi gol. Dovevamo stare più attenti. Tanta attesa in queste ultime partite? Il calcio è anche questo, sicuramente oggi non dovevamo sbagliare. Tra quattro giorni avremo la possibilità di rifarci sarà una partita difficile, dobbiamo farci trovare pronti. Potevamo essere più cinici sotto porta, è andata come non doveva andare. Difficoltà con le squadre di bassa classifica? Bisogna lavorarci sopra, giorno dopo giorno, tramite il lavoro, è questa l’unica cosa che può portarci avanti. È un campionato difficile, ogni partita va giocata. Errori della difesa? Purtroppo il calcio è fatto di episodi e oggi non sono stati a nostro favore».