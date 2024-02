Palermo-Ternana, Corini: «C’è grande rammarico. A Brescia servirà una grande partita»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto nella parte iniziale, peccato aver preso gol subito. La squadra ha mantenuto equilibrio. La percezione che potessimo fare gol. Nella ripresa eravamo più in controllo, eravamo dentro alla partita. Purtroppo dopo il gol del 2-1 la squadra si è allungata e si è allargata, ci siamo consegnati alla Ternana, e questo è il rammarico di oggi. Scorie Cremona? Paradossalmente la reazione all’1-0 è stata positiva. Abbiamo perso equilibrio dopo il secondo gol della Ternana. Quella frenesia e la voglia di fare gol non ci ha dato qualità nel gioco e abbiamo permesso alla squadra avversaria di essere pericolosa».

«Io penso che la squadra si sia rimessa in corsa in maniera importante per le prime posizioni, sapevamo quanto fosse importante questa partita. Quando la partita non va come vorresti devi essere equilibrato. Oggi purtroppo siamo caduti. Sicuramente questa sconfitta ha un peso. A Cremona abbiamo perso due punti, oggi siamo usciti con una sconfitta e sicuramente non è positivo. Nei momenti di difficoltà dobbiamo trovare le energie e le risorse per andare avanti, dobbiamo fare una grande partita a Brescia. Oggi la classifica era corta, la gara era da vincer,e non l’abbiamo fatto però una mancanza nostra».