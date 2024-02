Palermo-Ternana, Corini: «Fatico a trovare qualcosa di positivo, partita difficile da digerire»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole dopo la sconfitta contro la Ternana:

«Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se ci siamo allunganti in qualche situazione. Nella ripresa abbiamo provato a fare la gara ma ci siamo allungati e permesso loro la gara che volevano fare. Devo dire che quando lasci questo tipo di situazioni e non sei in controllo lasci cose che gli avversari sono capaci a prendere. Dopo il 2-1 la squadra ha perso le distanze. Problemini dal punto di vista atletico? Devo dire che non è un concetto di condizione atletica ma a quando mancano le distanze sembra che fai fatica. Ci mancavano le distanze corrette. Quando perdi in casa una gara importante fai fatica a trovare qualcosa di positivo. Oggi è una partita difficile da digerire dopo il 2-1 non dovevamo lavorare con abbiamo lavorato. Secondo me oggi non siamo stati bravi dopo il 2-1».