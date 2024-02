Palermo-Ternana, Corini: «Traoré ha avuto un impatto ottimo»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole dopo la sconfitta contro la Ternana:

«Perché non siamo riusciti a mantenere l’equilibrio? Penso che fino al gol del 2-1 con fasi alterne la squadra ha fatto gara che doveva fare. È stato un concetto di frenesia e dell’occupazione degli spazi. A volte dobbiamo controllare e abbassare il ritmo, oggi la frenesia non ci ha permesso di farlo. Traorè ha fatto bene, ha avuto qualità. Ha avuto un impatto ottimo. La squadra c’era, ha lavorato con ritmo e qualità. Dopo il gol di Lund eravamo in equilibrio, nel secondo tempo l’equilibrio è stato migliore. La Ternana ha fatto meglio di noi nell’ultima mezz’ora».