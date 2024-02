Palermo-Ternana, Corini: «Nei primi 65′ abbiamo fatto una buona gara»

Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole dopo la sconfitta contro la Ternana:

«Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in controllo. Loro hanno trovato il vantaggio e siamo stati bravi a pareggiare subito. Nel secondo tempo sulla falsa riga del prima hanno trovato il secondo gol e da li in poi siamo diventati frenetici e confusionari. Dal 3-1 è diventato ancora più difficile. Troppi personalismi? Il primo tempo lo abbiamo fatto bene, quando gli avversari sono chiusi bisogna giocare più velocemente e giocare meno stabili, su questo potevamo fare meglio. Nei primi 65′ abbiamo fatto una buona gara, dal 2-1 in poi abbiamo forzato troppo le giocate. Ci sono errori che abbiamo fatto per frenesia».