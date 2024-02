L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla risposta del pubblico rosanero in vista di Palermo-Ternana.

Vista la partita infrasettimanale sarà difficile raggiungere gli stessi numeri del Como, ma la speranza è che si superi la soglia dei 22 mila spettatori, in tal modo il Palermo si confermerebbe come il club migliore della Serie B per media spettatori interna.

Palermo-Ternana, biglietti in vendita. Info e prezzi