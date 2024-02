Palermo, la serie s’allunga. Da sei gare niente ko

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul trend del Palermo che non perde da sei gare consecutive.

Era da più di un anno che il Palermo non riusciva ad ottenere una striscia di risultati utili consecutivi così lunga, ben 6. Dalla sconfitta alla prima di ritorno contro il Cittadella, la squadra di Corini ha inanellato una serie di sei risultati utili di fila con quattro vittorie e due pareggi, tra l’altro in due trasferte per nulla facili, a Catanzaro e Cremona.

La passata stagione, il Palermo riuscì a collezionare sei risultati utili consecutivi tra le 15ª e la 20ª giornata di campionato. In quell’occasione, il ciclo iniziò dalla vittoria in trasferta a Benevento firmata da Brunori. Poi, arrivarono 4 pareggi (Como, Spal, Brescia e Perugia) e un’altra vittoria, di prestigio, contro il Cagliari al Barbera per 2-1. La scorsa stagione, tuttavia, il Palermo continuò la serie positiva portandola addirittura a 9 partite utili, quasi un record per la categoria. Dopo il pareggio di Perugia, infatti, arrivano tre vittorie contro Bari, Ascoli e Reggina che lanciarono i rosanero in zona play-off.

Il ciclo si fermò a Marassi contro il Genoa, che batté il Palermo per 2-0. Quest’anno, invece, il ciclo positivo è partito dalla vittoria casalinga contro il Modena, la seconda partita del girone di ritorno. Un 4-2 maturato alla fine grazie alla doppietta di Soleri che condannò i «canarini». Poi, trasferta in quel di Catanzaro e pareggio in rimonta per 1-1 firmato Segre, all’ennesimo gol di testa su assist di Di Mariano. La seconda vittoria del ciclo è arrivata ancora al Barbera ai danni del Bari, sconfitto 3-0, così come il Como del duo Roberts-Fabregas, uscito con le ossa rotte dalla partita contro i rosanero trascinati da oltre 31 mila tifosi.

In mezzo la vittoria di Piacenza contro la Feralpisalò. Contro la Cremonese, quindi, un ulteriore passo in avanti di una squadra che sta attraversando sicuramente il suo periodo migliore e che mai così bene aveva fatto durante questa stagione. Finora, infatti, i rosanero si erano fermati a quattro risultati utili consecutivi, raggiunti in due occasioni: ad inizio stagione nelle prime quattro di campionato e tra le 7ª e la 10ª giornata. Nel mirino, adesso, c’è la Ternana: obiettivo allungare la striscia.