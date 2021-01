Finisce 1-1 Palermo-Teramo, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno, in scena allo stadio Renzo Barbera. A decidere la sfida sono state le reti di Birligea al 20′ e Lucca al 30′. Male i rosanero fino al momento del gol di Lucca, ma nonostante le occasioni create dopo non sono riusciti a trovare il gol della vittoria sprecando l’ennesima occasione.