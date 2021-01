Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «De Rose il play che cercavo? Può darci una mano lì, giocheremo anche altre partite a 3 e quello è il suo ruolo. Quando entrerà a far parte in maniera importante di questa squadra ci darà una mano. Sangue agli occhi? Non l’abbiamo avuto nei primi minuti, è una cosa che non va bene. Ma anche da questo punto di vista le responsabilità sono mie.





Poi però la squadra è uscita bene, non c’è nulla da dire. Risultato? Abbiamo avuto noi le occasioni più clamorose, sia nel primo che nel secondo tempo ma è vero anche che in contropiede loro hanno creato situazioni importanti.

Sono quelle partite che se non puoi vincere, allora non devi perdere. Abbiamo giocato contro una squadra forte, il risultato può essere anche giusto anche se le nostre occasioni sono state più clamorose. Lucca ha 20 anni, i giocatori forti giocano anche a questa età in Champions, Lui sa la fiducia che abbiamo in lui e sta facendo bene. E’ un ragazzo tosto, come si dice “fdp” in maniera buona, traducete voi (ride, ndr). Quando sarà il momento che deve recuperare, recupererà. Chi sta trovando poco spazio ci sarà molto utile».