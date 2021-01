Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Noi non facciamo il fuorigioco, abbiamo sbagliato i tempi di reparto. Noi lasciamo gli avversari oltre la linea solo quando la palla non è partita. Sul primo gol abbiamo sbagliato in due tempi di gioco, non l’ho rivisto ma in quella zona di campo dobbiamo essere più compatti.





Ritorno al 4-2-3-1? Abbiamo anche perso col 4-3-3 con il Francavilla. Quando giochiamo con i 2 centrocampisti in realtà giochiamo a 4, quindi per noi è ancora meglio. Poi se non lo facciamo bene è un’altra storia. Abbiamo lavorato bene anche con qualche defezione, Odjer ad esempio è fuori causa»