Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «De Rose? E’ un giocatore che ha fatto quello che gli abbiamo chiesto, dare equilibrio a centrocampo e l’ha fatto bene. Non era facile essendo arrivato ieri, ma è di grande esperienza. Abbiamo notato che serve più equilibrio in fase difensiva e che gli avversari quando hanno la palla sembrano sempre pericolosi.





Dobbiamo essere bravi a mentalizzarci su un certo tipo di calcio soprattutto quando incontri squadre che vengono per ripartire, anche se non è stato il caso del Teramo».