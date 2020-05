Da oggi al Policlinico di Palermo i pazienti che dovranno essere ricoverati o fare esami e accertamenti dovranno fare il tampone prima di entrare nella struttura. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” faranno il tampone tutti coloro che devono fare prestazioni non urgenti ma non ulteriormente differibili come ad esempio interventi chirurgici, esami endoscopici, accertamenti per cardiopatie. I test vengono eseguiti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, per un totale di 25 tamponi al giorno.