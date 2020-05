«Con il presidente c’è un progetto importante . L’intenzione è lasciare l’ossatura della scorsa stagione, integrando un calciatore per reparto che faccia la differenza. Ci stiamo concentrando sugli under che in Serie D sono fondamentali. Non abbiamo alcuna intenzione di nasconderci, i presupposti per fare il campionato di vertice ci sono tutti». Queste le parole di Marco Ferrante, dg dell’Fc Messina, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud”.