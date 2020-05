«In un momento come questo c’è tanto bisogno di positività, distrazioni, allegria; il calcio può essere utile in ciò. Sebbene non si potrà andare allo stadio, quantomeno poter rivedere le partite in tv sarebbe importante. Potrebbe dare quella sensazione di ripartenza. Ripresa ovviamente in sicurezza e solo nelle categorie che possono garantire un certo standard di tutele. I club di serie A e B sicuramente sono in grado di garantirli, forse in Serie C occorrono valutazioni più approfondite. Non dimentichiamoci che l’eventuale ripresa scongiurerebbe un possibile caos in termini di verdetti e quindi ci vorrà la massima oculatezza per mettere una definitiva parola fine alla questione. Ripresa come nuovo inizio…». Queste le parole di Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile del Trapani, rilasciate ai microfoni di “Mondoprimavera.com” in merito alla ripresa dei campionati.