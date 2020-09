Il Palermo, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro tutt’ora in corso tra AIC e Lega Pro per scongiurare lo sciopero dei calciatori, ha sottoposto i giovani della Berretti ai tamponi per il coronavirus.

Laddove la Lega non dovesse decidere per uno slittamento della prima giornata del campionato, infatti, il club rosanero scenderebbe in campo a Teramo con i giovani per evitare di subire la sconfitta per 3-0 a tavolino. Intanto, tra associazione italiana calciatori e Lega Pro si sta discutendo l’ampliamento delle liste da 22 a 24 tesserati. Seguono nuovi aggiornamenti.