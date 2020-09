Il Palermo, secondo discrezioni raccolte dalla nostra redazione, ha limato gli ultimi dettagli con il Torino per quanto riguarda il trasferimento del giovane attaccante Nicola Rauti nel club di Viale del Fante. Il calciatore infatti arriverà in rosanero con la formula del prestito secco.

Rauti, proveniente dalla Primavera del Torino, dunque è pronto a sbarcare in Sicilia ed aggregarsi così al resto della squadra agli ordini di mister Boscaglia. Gli ultimi arrivi in casa rosanero targati Kanouté e appunto Rauti, molto probabilmente chiudono il mercato del Palermo per quanto riguarda l’attacco.