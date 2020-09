Il Palermo guidato da mister Boscaglia è pronto ad accogliere altri due nuovi arrivi.

Ieri sera è arrivato il jolly offensivo Kanoutè.

Nella tarda mattinata di oggi, invece, è arrivato Michele Somma, difensore classe 95′ proveniente dal Deportivo La Coruna. Il calciatore prima si è recato allo stadio ‘Renzo Barbera’ e, successivamente, è andato ad assistere all’allenamento dei nuovi compagni di squadra al Pasqualino di Carini.Il difensore ha già eseguito il tampone per il coronavirus in Spagna ed è risultato negativo. Il prossimo lo farà direttamente venerdì o sabato con il resto della squadra, come predisposto dal protocollo sanitario. Somma, dunque può considerarsi un nuovo giocatore del Palermo. Attesa a breve l’ufficialità da parte del club rosanero.

Discorso simile anche per quanto riguarda il centrocampista Broh, già da qualche giorno in città. Anche per lui è attesa l’ufficialità a giorni del suo passaggio in rosanero a titolo definitivo dal Sassuolo.