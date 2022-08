Giornata di presentazione questa mattina al Renzo Barbera. Leo Stulac è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero:

«Ho tanta voglia di giocare, sono carico e voglioso di mettermi in mostra. Gara contro il mio ex mister Inzaghi sarà molto difficile, conosco il mister e so cosa chiede ai suoi giocatori ma noi siamo forti e sarà una bella partita. Quanto tempo servirà per trovare un intesa con i tuoi compagni? Ci vorrà del tempo perché siamo diversi i giocatori nuovi, pian piano ci conosceremo e col lavoro troveremo l’intesa anche se da subito non è cosi facile»