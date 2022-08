Giornata di presentazione questa mattina al Renzo Barbera. Leo Stulac è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero:

«Sicuramente la Serie B è un campionato diverso rispetto alla Serie A, a volte non si gioca molto a calcio e io invece sono un giocatore che ama avere la palla e giocare spesso la palla con fluidità. Credo che sia un campionato difficile, diverso dalla A, ma con l’aiuto del mister credo che posso riuscire ad adattarmi bene. Preferisco giocare in un centrocampo a tre, sono stato abituato a giocare sempre in un centrocampo di questo tipo ma è chiaro che se il mister vorrà giocherò anche a due».