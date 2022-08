Giornata di presentazione questa mattina al Renzo Barbera. Leo Stulac è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero:

«Col mister ci ho parlato e non vedo l’ora di lavorare in maniera più intensa insieme a lui, mi può aiutare nel mio ruolo soprattutto. L’ingresso in campo con l’Ascoli è stata un’emozione fortissima, mi è venuta la pelle d’oca e non credevo fosse cosi. Voglio solo ringraziare tutti per come mi hanno accolto, è stato bellissimo, tutti cantavano ed è stato emozionante».