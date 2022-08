Giornata di presentazione questa mattina al Renzo Barbera. Leo Stulac è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero:

«Con chi dei tanti sloveni ex Palermo ho parlato? Con Andelkovic e con Struna e mi hanno parlato benissimo quindi anche loro hanno aiutato nella mia scelta. Lasciare la serie A? Ho parlato con l’Empoli e ho visto che guardavamo le cose in maniera diversa, quando ho ricevuto la chiamata subito mi è piaciuto il progetto, non solo per il City Group ma anche per la città e la piazza, si possono fare grandi cose ne sono sicuro. Palermo è una piazza grandissima, sono passati giocatori come Ilicic e Bacinovic».