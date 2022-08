L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B e in particolar modo sul Palermo.

Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Dario Saric, pagato all’Ascoli quasi 2 milioni di euro. E’ tutto fatto anche per l’attaccante Luca Vido, che arriva in rosanero dall’Atalanta e sarà il vice del bomber Mattia Brunori. Due botti di mercato (su Vido c’era anche il Modena) resisi necessari anche dopo la preoccupante prestazione casalinga di sabato scorso contro l’Ascoli.

Il Parma ha reso noto di aver acquistato dal Genoa, a titolo definitivo, il centravanti Gabriel Charpentier, mentre il Venezia ha preso il difensore 2002 Iurie Iovu, cresciuto nel Cagliari, difensore della nazionale moldava, che era rimasto svincolato. Ora un attaccante serve al Pisa, che ha ormai capito di non poter arrivare a Stefano Moreo dichiarato incedibile dal Brescia. Ai nerazzurri piace Samuel Di Carmine della Cremonese, ma deve guardarsi anche dal ritorno del Perugia che aveva messo nel mirino l’esperto centravanti ancora qualche settimana fa.

Massimo Cellino pensava di aver chiuso il mercato del Brescia, ma gli infortuni del difensore Andrea Cistana (è cora ricoverato all’ospedale e si spera sia solo una frattura costale, ma si teme anche qualcosa di più grave) e del trequartista Giacomo Olzer (stiramento) lo obbligano a tornare sul mercato. Il patron delle rondinelle ha chiesto all’amico Adriani Galliani il prestito (si discute sul diritto piuttosto che l’obbligo di riscatto) del fantasista Mattia Valoti, 28 anni, che al Monza è chiuso mentre in biancoazzurro sarebbe il trequartista titolare. Il padre di Mattia, Aladino, ha tra l’altro giocato nel Brescia dal 1989 al 1991. Per la difesa sul taccuino ci sono gli svincolati Lorenzo Ariaudo (33 anni, ultima esperienza all’Alessandria) e Luca Ceppitelli (33 anni, ex Cagliari).

Il Cittadella è in chiusura per il centravanti della Virtus Entella, Andrea Magrassi, così come il Cagliari per il difensore Davide Veroli (19 anni) dal Pescara. Il Genoa, che sta tenendo duro per l’attaccante Caleb Ekuban sul quale l’Aek Atene ha operato più di un assalto, ha ormai deciso di cedere il difensore Filippo Melegoni, che aveva acquistato dall’Atalanta dopo un prestito biennale, allo Standard Liegi. Nuovo rinforzo per il Cosenza: dall’Atalanta arriva il centrocampista Alassane Si[1]dibe, uno dei punti di forza nella Primavera nerazzurra della scorsa stagione con il centravanti Cissè (accasatosi al Pisa): la formula è quella del prestito perché il club nerazzuro vuole ancora puntare sul talento che si è cresciuto in casa. Il Pisa punta anche sui giovanissimi e dalla Juventus è riuscito a farsi dare in prestito il terzino 2005 Randy Bandolo Obam mentre con il Copenaghen sta trattando il portiere del 2003 Johan Guadagno. Infine a Terni il patron Bandecchi ha fatto chiarezza sulla posizione di Cristiano Lucarelli: «Non ho mai detto di voler cambiare allenatore. Il confronto che ho avuto con la squadra e con il tecnico è stato positivo».