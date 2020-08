L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito al rebus panchina: «Abbiamo parlato con una decina di professionisti adatti ad indossare il nostro abito. Non c’è una sola nomination, un candidato perfetto. La verità? Palermo spaventa. E chi viene sa che, al di là dell’impegno generale, se vincerà il campionato, avrà ottenuto un risultato scontato. In caso contrario, rischia di essere considerato un somaro. Spesso si giudica con superficialità e non si tiene conto di tanti altri fattori».