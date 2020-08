L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito al rebus panchina: «Caserta? Nella vita c’è sempre una possibilità. Auteri è un grande allenatore ma non fa al nostro caso». Nel mentre la squadra rischia di andare in ritiro senza una guida tecnica.