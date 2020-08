L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito al rebus panchina: «Per alcuni, il Palermo rappresenta il Real Madrid della loro carriera, un motivo d’orgoglio; per i più giovani che sognano un top club, rischia di diventare un problema perché c’è la preoccupazione di non farcela».