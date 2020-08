Corriere dello Sport: "Ilicic dalla parte di chi soffre"

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento di Josip Ilicic, funambolo dell’Atalanta ed ex campione del Palermo. “Quello di Josip è un volto appeso a una malinconia vicina allo spavento” scrive il quotidiano. Ilicic che non partecipa alla festa Champions è come l’attore che va a pescare nel giorno in cui vincerà l’Oscar. Mai stato un allegrone, ma un solitario. Anche quando a vent’anni arriva a Palermo, grazie a Walter Sabatini. Nella sua infanzia un papà mai conosciuto, poi deceduto. La perdita del compagno Astori a Firenze rappresenta un altro grandissimo dolore. Non ce la fa a fingersi per quello che non è oggi.