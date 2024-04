Palermo, sono già 17 i marcatori diversi: solo il Pisa ha fatto meglio

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui marcatori del Palermo andati in gol in 17.

Eppure, in una speciale classifica della Serie B, il Palermo ha fatto meglio rispetto al Parma. È quella che conteggia i marcatori diversi per ogni formazione di Serie B: lì, infatti, la squadra di Mignani occupa la seconda posizione con 17 marcatori mandati a segno nelle 58 realizzazioni stagionali.

Un numero importante, superato solamente dal Pisa, capace di portare in gol ben 19 giocatori del proprio organico nelle 44 reti totali fatte in stagione. E il Parma, che fino a qualche settimana fa stazionava vicino al Palermo anche sotto questo punto di vista, è rimasto attardato con i suoi 14 marcatori diversi nonostante ben 56 gol realizzati. A segnare, praticamente, sono quasi sempre gli stessi, soprattutto da qualche giornata di campionato a questa parte.

Nel Palermo, invece, il contatore è in continua e costante crescita e anche con Mignani i rosanero sono riusciti a mandare in gol un giocatore che in stagione non era ancora riuscito a fare gol, ovvero Buttaro. La rete dell’esterno ha portato il Palermo a eguagliare il record che già la passata stagione era stato raggiunto dal Genoa, che a fine campionato aveva mandato gli stessi marcatori in rete, appunto 17.

La distribuzione dei gol tra diversi giocatori è un indicatore importante della profondità e della varietà dell’attacco di una squadra. Il fatto che il Palermo abbia avuto solo 13 marcatori nella scorsa stagione potrebbe indicare una dipendenza eccessiva da pochi giocatori per segnare gol, il che potrebbe rendere la squadra più prevedibile e più facile da neutralizzare per gli avversari. Al contrario, il Parma, con i suoi 16 marcatori, ha dimostrato una maggiore capacità di coinvolgere diversi giocatori nell’attacco, rendendo più difficile per gli avversari concentrarsi su un singolo pericolo. Questo tipo di analisi può essere utile per gli allenatori nel valutare la profondità e l’efficacia dell’attacco della propria squadra e nel formulare strategie per migliorare il rendimento complessivo.