Palermo ai play-off e caccia al gol, doppia missione per Di Mariano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla caccia al gol per il Palermo ma soprattutto per il palermitano Di Mariano.

Adesso, manca solo lui. Francesco Di Mariano deve prendersi il Palermo e la partita di domani sera potrebbe essere l’occasione giusta per riscattare una stagione in chiaroscuro e per farla svoltare definitivamente verso i binari della positività. Il n. 10, infatti, rientrerà dal turno di squalifica e tornerà a prendersi il posto sulla fascia destra dove dovrò fare la spola fra difesa e attacco come come con la Samp.

Il «picciotto» ha vissuto, fin qui, un campionato che definire altalenante è poco e adesso è alla ricerca di una stabilità di prestazioni che possa anche permettergli di sbloccarsi per trascinare la sua squadra verso un obiettivo che al momento s’è allontanato. Il n. 10 del Palermo, infatti, è l’unico elemento del reparto offensivo dell’organico rosanero a non essere ancora riuscito ad andare a segno, nonostante le 26 partite giocate e gli oltre 1.500 minuti passati in campo per cercare di aiutare i propri compagni.

È davvero un destino beffardo per Di Mariano non aver ancora segnato un gol con la maglia del Palermo in questa stagione, specialmente considerando che ha avuto un’opportunità così promettente già alla prima giornata contro il Bari. Gli appassionati avrebbero sicuramente sperato che quel gol segnato potesse essere solo l’inizio di una prolifica stagione per lui e per la squadra. Il fatto che il Palermo possa vantare ben 17 marcatori diversi in stagione è certamente un segno positivo della diversificazione dell’attacco della squadra. Tuttavia, sarebbe sicuramente incoraggiante per Di Mariano e per la squadra nel suo complesso se riuscisse finalmente a trovare la via del gol nella stagione in corso. La costanza è fondamentale nel calcio, e il suo contributo potrebbe essere cruciale per il successo complessivo della squadra.