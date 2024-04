Palermo, dieci punti in quattro incroci. Con le emiliane va di lusso

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli incroci del Palermo con le squadre emiliane.

Le emiliane portano bene al Palermo. I rosanero in questa stagione contro le formazioni dell’Emilia Romagna è sempre riuscito a tirare fuori il meglio di sé. Domani sera, però, l’impegno sarà piuttosto duro, al Barbera arriva la capolista Parma, squadra che ha dimostrato in questo torneo di essere una macchina quasi perfetta per continuità di rendimento, prestazioni e di conseguenza risultati.

Per il Palermo sarà una sorta di prova del nove per comprendere come sta procedendo il lavoro iniziato da Mignani appena poco più di due settimane fa. Non moltissimo tempo per riuscire a trovare un bandolo della matassa che si era perso, con Corini alla guida, proprio dopo aver toccato il punto più alto, ovvero la fine del primo tempo della gara contro la Cremonese, quando i rosanero sembravano avere a portata di mano il secondo posto.

Questo match non solo è cruciale per misurare i progressi sotto la nuova guida tecnica, ma è anche un’occasione per il Palermo di dimostrare che può continuare a giocare un ruolo di spicco nella competizione, specialmente dopo i risultati positivi ottenuti contro le altre squadre emiliane, inclusa una performance notevole nel match di andata contro lo stesso Parma.