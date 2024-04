Palermo, dall’illusione al lungo black out. I rosa provano a uscire dal tunnel

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui continui blackout avuti dal Palermo in questa stagione. I rosanero sembrano avere un’altalena di risultati, che può essere frustrante per i tifosi e per la squadra stessa. Dopo una serie di successi incoraggianti, è comprensibile che ci sia delusione quando si verifica un arretramento in classifica.

Se una delle peculiarità dei rosa nell’ultimo anno è mezzo è stata la capacità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, a lasciare perplessi è piuttosto la ripetitività quasi disarmante con cui finiscono dentro il tunnel proprio quando le cose iniziano ad andare bene: nessuno infatti dopo i tre successi in sequenza con Bari, Feralpisalò e Como avrebbe immaginato un nuovo arretramento in classifica, ma la singola vittoria nelle successive otto partite ha fatto perdere al Palermo quanto di buono era stato guadagnato nella prima metà di febbraio.

Non è purtroppo una situazione insolita tra la stagione passata e quella corrente: toccherà ora a Mignani provare a invertire il trend, ci è già andato vicino nelle prime due gare ma in entrambi i casi è mancato il guizzo per ottenere il successo.

Una situazione simile a quella capitata nel girone di andata tra fine ottobre e inizio dicembre: dopo lo 0-2 di Modena, il Palermo ha conquistato una sola vittoria nelle successive otto gare (1-0 al Brescia), passando dalla seconda all’ottava piazza.