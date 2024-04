Palermo-Parma, biglietti. Il boom (per ora) non c’è

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Parma e la vendita dei biglietti.

Nessun boom. Prosegue in maniera regolare, senza particolari picchi, la vendita dei

tagliandi per la sfida di domani sera al Barbera tra Palermo e Parma. Come sempre in questa stagione sia in casa che in trasferta i supporter rosanero sono pronti ad accompagnare la squadra di Mignani.

La quota 20.000 si avvicina sempre più e il numero dei biglietti venduti potrebbe lievitare nelle prossime ore. I tagliandi saranno disponibili fino alle 20.25 di domani o comunque fino a esaurimento disponibilità: 18 euro le curve, 23 la gradinata e 39 la tribuna.

