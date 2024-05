Tuttosport: “«B-day» Stroppa si gioca la Cremonese, c’è Longo. Lo Spezia chiede strada al Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla 36^ giornata del campionato di serie B in programma oggi.

C’è ancora tanto, praticamente tutto, in gioco. È il bello della cadetteria, che oggi celebra il suo “B-day”. Non esiste una partita, delle dieci in programma oggi, che non abbia un senso. Spicca il derby bresciano Feralpisalò-Brescia delle 18. Si gioca a Piacenza (che stortura…) in quanto i lacustri in questa stagione non sono riusciti a mettere a norma il “Turina” e perché Cellino non ha voluto sentire ragioni quando l’estate scorsa Pasini gli chiese di poter usufruire del Rigamonti.

Il “Garilli” è omologato per poco meno di 9.000 spettatori: saranno in larghissima parte tifosi delle Rondinelle, così come all’andata quando si registrò quota 12.000, record stagionale per il Brescia. Assenze da una parte e dall’altra: Maran, che non ha parlato alla vigilia, riavrà Moncini solo per uno spezzone di gara, possibile turnover sulla catena di sinistra (Huard e Bertagnoli per Jallow e Besaggio), Zaffaroni è alle prese con i guai di Martella e Di Molfetta. Così il tecnico della Feralpisalò: «Il fatto che sia un derby crea interesse e attenzione, ma non possiamo sprecare energie extra, dobbiamo riversare tutto sul campo».

Per la sua squadra è l’ultima spiaggia nella corsa salvezza, il Brescia però ha bisogno di punti per i playoff . È scontro fratricida. I punti playoff li cerca anche il Pisa nel lunch match delle 12.30 a Cremona contro una squadra in piena crisi: 1 punto nelle ultime 3 partite, 4 nelle ultime 6 per Stroppa, che secondo alcuni rumors non sarebbe solidissimo (aleggia il nome di Longo)

Al Venezia serve la partita perfetta a Catanzaro se vuole ancora cullare sogni di secondo posto. Reggiana-Modena è derby emiliano da ultima chiamata: chi vince può ancora puntare ai playoff, chi perde va in vacanza. Nella lotta salvezza lo Spezia chiede strada al Palermo, che difficilmente potrà migliorare o peggiorare il sesto posto mentre l’Ascoli deve assolutamente battere un Cosenza quasi salvo. Intriga Sudtirol-Ternana: si incrociano prospettive ancora reali di playoff e disperata ricerca di punti salvezza. E che “B-day” sia.