Il Palermo con ogni probabilità oggi verra promosso in Lega Pro, ciò nonostante i rosanero non sembrano voler confermare il tecnico Rosario Pergolizzi. Infatti secondo quanto riporta “Tuttoseried.com”, la prima scelta per la panchina dei rosa sembra essere quella di Roberto Boscaglia, ma sembra difficile un suo approdo a Palermo, visto che il tecnico è legato alla Virtus Entella. Idea molto più plausibile potrebbe essere quella di Giuseppe Scienza, tecnico reduce da una bellissima stagione con il Monopoli, su di lui c’è da battere la concorrenza della Juventus U23.