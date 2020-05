«Terminare il campionato coi Play Out è un’ipotesi, anche se mi lascia perplesso perché al momento non si conosce la loro formula. Io credo che il campionato si debba concludere così come è iniziato, sono in questo modo potrei accettare i verdetti del campo. No, non ho ancora parlato con Presidente Gabriele Gravina perché aspetto prima di leggere il comunicato ufficiale che verrà fuori dal consiglio federale che si terrà mercoledì 28 Maggio». Queste le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, rilasciate ai microfoni di “Il Nuovo Quotidiano” in merito alla ripresa del campionato di Serie A.